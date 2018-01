Dalmine, 37enne nigeriana uccisa in hotel: si è costituito l’assassino

Bergamo. Una donna nigeriana di 37 anni è rimasta uccisa stamane presso l’hotel Daina di Dalmine (Bergamo) a causa di una ferita d’ arma da fuoco. La donna è morta sul colpo. L’hotel in cui è avvenuta la tragedia è sulla strada Provinciale 525. Qui sono intervenuti i Carabinieri di Dalmine e Treviglio.

L’omicida si è consegnato alle autorità confessando il delitto. Si tratta di un uomo di 62 anni, proveniente da Bottanuco, che avrebbe ucciso la donna per motivi “passionali”. Pare che i due fossero arrivati insieme in albergo, nella giornata di ieri, e che tra loro ci fosse in corso una relazione sentimentale. La vittima sarebbe giunta da Osio con una bicicletta, mentre l’uomo era in sella ad una vespa. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti del caso.

Seguiranno aggiornamenti.

Maria Mento