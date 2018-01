Lo fanno sul balcone: i passanti osservano, filmano e – post coitum – applaudono – VIDEO

A volte ci si può far travolgere dalla passione, tanto da non rendersi conto di dove lo si sta facendo. Negli ultimi tempi hanno fatto scalpore alcuni video che immortalavano scene di sesso in luoghi pubblici: è il caso della coppia che si lanciò in un focoso amplesso su un autobus della periferia di Londra, o di altri amanti che decidevano di lasciarsi andare a situazioni a dir poco bollenti con l’auto in piena corsa.

Questa coppia di Buenos Aires, in Argentina, si è resa protagonista di qualcosa di molto simile. Gli amanti, infatti, si sono recati sul balcone completamente nudi, in pieno giorno, e lì hanno cominciato a fare sesso sfrenato. Un vicino di casa si è accorto della scena e ha ripreso l’intero amplesso con il suo telefonino.

Ad un certo punto appare evidente come la coppia si accorga di essere filmata dal balcone di fronte. Ma invece di smettere di dare spettacolo, i due hanno continuato a fare sesso senza preoccuparsi di chi stava filmando e delle altre persone che si stavano gustando lo show.

Anzi, una volta terminata la focosa prestazione, la coppia è stata anche fragorosamente applaudita dal “pubblico” che ormai si era venuto a creare. La scena è stata ripresa interamente.