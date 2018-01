Una bella storia, speriamo a lieto fine, di una famiglia che potrebbe essere salvata grazie alla solidarietà dei social. L’uomo che vedete nella foto si chiama Ronnie Lord, ha 59 anni ed è gravemente ammalato. La causa è un cancro alla bocca che non gli consente di mangiare ormai da settimane, in alcun modo. Sia l’impossibilità fisica, sia l’inappetenza causata dal tumore, lo hanno resto magrissimo e la sua vita è in grave pericolo.

Ma sua moglie Rebecca non si è arresa e ha avuto un’idea geniale, raccontata dal ‘Mirror’. La coppia si è trasferita ormai da anni nelle Filippine, ma le cure per il brutto male di Ronnie sono diventate troppo costose e non potevano più permettersele. Ecco quindi che Rebecca gli ha scattato questa foto, cruda e terribile, e l’ha postata su JustGiving, una piattaforma di crowdfunding. Da lì è partita la gara di solidarietà, una raccolta fondi che ha lo scopo di dare a Ronnie le prime cure, necessarie a far sì che l’uomo si rimetta in sesto al punto da poter tornare in Inghilterra ed usufruire del welfare inglese, facendo ricorso alla sua assicurazione medica. L’obiettivo è di arrivare a 15mila sterline, ed è un obiettivo che si sta avvicinando sempre più. Il merito è tutto di Rebecca, che ha vinto le resistenze e la vergogna che provava il marito nel mostrarsi così e ha postato la sua immagine sul web. Forza Ronnie!