Un’agente di Polizia cade da Cavallo davanti al Papa. La reazione del Pontefice lascia a bocca aperta

Papa Francesco ha dimostrato di essere un Santo Padre di grandissimo cuore, abile nel riuscire a far capire a tutti il suo grande cuore e a lavorare di fronte ai fedeli per far capire il valore anche delle piccole cose. E’ per questo che anche un piccolo gesto sa regalare amore e grande voglia di impegnarsi pubblicamente.

Cade da cavallo davanti al Papa, questi lo aiuta

Si è dimostrato umile anche in Cile quando durante un passaggio con la Papa mobile si trovava a Iquique. Ha infatti stupito tutti con un gesto che non ci saremo mai aspettati e che forse sarebbe toccato anche ad altri. Un gesto che fa commuovere il pubblico e regala emozione.

Il Santo Padre infatti ha interrotto la processione perchè un’agente di Polizia è caduto da cavallo ed è stato subito soccorso. Papa Francesco infatti ha voluto aiutarlo in questo momento difficile, porgendogli la sua mano.