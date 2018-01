Attore dona 100mila euro per far curare 16enne con cancro inoperabile. “L’amore supera ogni ostacolo”

Attore dona 100mila euro per far curare 16enne con cancro inoperabile. “L’amore...

, nota star del cinema americano, haed invitato i suoi fan a donare ancora per sottoporre ad una cura sperimentale unaLa ragazza, che vive a Encinitas, in California, è affetta da una forma rara ed insperabile di cancro per cui dovrebbe provare una, in Mexico. Una cura, quest’ultima, che èe che la famiglia della 16enne non poteva permettersi.

I fan hanno donato più di 311mila dollari sull’account GoFoundMe della giovane ragazza colpita dal cancro. Si stima che più di 7mila persone abbiano contribuito alla campagna donando quello che potevano per cercare di far stare meglio la giovane. “Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati per coprire le spese mediche e cliniche ed i trattamenti sperimentali che saranno necessari per combattere il cancro” si legge sulla pagina di GoFoundMe.

“Sono toccato, commosso, e grato per quello che i miei amici ed i miei fan stanno facendo” ha commentato Jim Beaver. “Quello che ho scoperto, è quando chiedi aiuto, quello che torna è così pieno di benedizioni, così pieno di buona volontà, così ricco di gentilezza umana” ha commentato.

R.M.