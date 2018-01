Aveva rapporti con i suoi alunni: la storia di Dori, un’ insegnante tutta particolare..

New York. Si chiama Dori Myers, ha 29 anni e di mestiere fa l’insegnante. La giovane donna è finita in guai grossi per aver intrattenuto rapporti sessuali con un suo allievo minorenne. La donna, che è anche sposata, è stata chiamata a comparire in tribunale a causa delle accuse che le sono state mosse.

Le accuse che sono piovute sulla Myers sono gravissime: si parla di violenza sessuale nei confronti di un suo allievo di 14 anni, al quale la donna avrebbe praticato del sesso orale. Ad aggravare la già gravissima posizione della donna è arrivata persino la dichiarazione di un testimone oculare che l’avrebbe vista mentre massaggiava lo stesso studente.

La donna insegna alla New School for Leadership and the Arts di Kingsbridge (New York) ed è stata arrestata lo scorso venerdì. Tutto sarebbe partita da una confidenza fatta dal ragazzino molestato ad un suo compagno di classe. I fatti risalirebbero allo scorso 1° novembre 2017. La donna è stata ascoltata in tribunale sabato e ha respinto tutte le accuse di violenza sessuale.

Secondo la difesa, l’insegnante- moglie di un vice sceriffo- l’insegnante sarebbe una cittadina modello. Di lei si conoscono diverse apparizioni sui social, anche attraverso foto che i suoi stessi alunni avrebbero commentato.

Il rilascio di Dori Myers era stato inizialmente connesso al pagamento di una cauzione di 50mila dollari, con la motivazione di aver abusato della sua posizione come figura di autorità fidata. In seguito, la donna è stata rilasciata dal giudice Laura Drager ma non potrà avvicinarsi alla vittima grazie ad un ordine di protezione di 30 giorni. Dori Myers, che non ha procedimenti disciplinari a suo carico, è stata anche reintegrata a lavoro, ma opererà lontano dagli studenti.

Maria Mento