Morte Dolores O’Riordan, è ancora mistero sulla scomparsa della ex leader dei Cranberries

La, cantante e musicista irlandese di 46 anni ed ex, ha colto tutti di sorpresa e ha scosso tutti i suoisparsi in giro per il mondo. A rendere ancora più incredula l’opinione pubblica è ilche aleggia intorno alla causa della sua morte, che rimane ancora ignota a distanza di sei giorni dal suo decesso (15 gennaio 2018).

Dopo quasi una settimana dalla scoperta del corpo di Dolores O’Riordan nel bagno di un hotel londinese (città dove si trovava per alcune sessioni di registrazione) si parla ancora di una morte improvvisa. La Bbc ha rilasciato la notizia dell’aggiornamento dell’inchiesta che è stata sulla sua morte al 3 aprile prossimo. Nel frattempo, si attendono i risultati di vari esami che sono stati svolti sulla salma e che questi risultati arrivino nelle mani del medico legale della Westminster Corones’s Court.

Nonostante l’apertura dell’inchiesta, che si connota come un atto dovuto dopo ogni caso di natura ritenuta incerta (almeno in prima battuta), Scotland Yard ha fatto sapere tramite i suoi portavoce che la morte di Dolores O’Riordan non è ritenuta sospetta. La salma è ancora nelle mani delle autorità: una volta ottenuto il via libera per la sepoltura verrà stabilita una data per le esequie funebri. Il funerale sarà celebrato in Irlanda, terra d’origine della cantante.

Olé Koretsky, musicista e fidanzato di Dolores O’Riordan, le ha dedicato delle parole bellissime: “La mia amica, partner e amore della mia vita se n`è andata. Il mio cuore è a pezzi ed è irreparabile. Dolores è bellissima. La sua arte lo è. La sua famiglia anche. L`energia che continua a emanare è innegabile. Mi sento perso. Mi manca tantissimo. Continuerò a vagare per questo pianeta per un po’ di tempo ancora, sapendo bene che ormai non c’è un posto su questa Terra per me”.

Intanto, come spesso succede spesso in questi casi, il pubblico sta onorando il suo mito musicale in maniera più copiosa soltanto una volta dopo morta e così le vendite dei dischi dei Cranberries incisi con la O’Riordan- comprese le visualizzazioni streaming– hanno fanno registrare un incremento del 986%. Le vendite e le visualizzazioni streaming dei singoli hanno avuto una crescita del 1134%.

Maria Mento