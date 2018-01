Al Bano rompe il silenzio: “Rottura con la Lecciso? Lo leggo sui giornali…”

La notizia aveva lasciato tutti i fan (e non solo) a bocca aperta.durante il periodo natalizio. Una scelta fatta principalmente dalla donna, stufa del concreto riavvicinamento tra il cantante pugliese e l’ex moglie, con tanto di foto fin troppo esplicite pubblicate dalla stessa Power sui social.

In un primo momento, Al Bano ha preferito non commentare la vicenda, ma ora il cantante di Cellino San Marco ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. In un’intervista sul quotidiano “Il Tempo”, Al Bano ribadisce un concetto semplice ma essenziale: “Per lasciarsi bisogna essere in due”.

“Non ho nessuna intenzione di entrare in questa bolgia – le parole di Al Bano – Ormai leggo la mia vita sui giornali ma non sempre si dice la verità. Insomma non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta nulla”.

Al Bano, che ha confermato di aver sentito telefonicamente la Lecciso ma di non voler rivelare i contenuti della conversazione, ha poi sottolineato come non potrà mai esserci una riconciliazione amorosa con Romina Power: “Sono passati troppi anni e sono cambiate troppe cose”.