Anziano insegue truffatore per le scale: poco dopo la tragedia

Tragedia in serata a Chieri nella provincia di Torino. Un uomo di 81 anni è deceduto mentre stava rincorrendo un malvivente che con la scusa di controllare il contatore dell’acqua si è intrufolato nella casa della vittima in via Parini al civico 21. L’uomo è stato raggirato da truffatore che si è fatto consegnare soldi e materiale prezioso. Accortosi dell’inganno lo ha inseguito per le scale ed è scivolato: purtroppo è morto sul colpo e i soccorsi sono stati inutili

Sua moglie ha dato l’allarme e gli inquirenti sono riusciti a mettere i posti di blocco in tutta la zona. I truffatori sarebbero due e si sono spacciati per tecnici del gas. La vettura sulla quale sono fuggiti è di colore bianco