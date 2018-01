Cecchi Paone, clamorosa gaffe in diretta: “Ma quanto è brutta?”. Purtroppo il microfono era aperto…

Alessandro Cecchi Paone fa sempre parlare di lui.

Questa volta è stato protagonista in negativo a Domenica Live, talk show di Barbara D’Urso. Nel trasmissione della presentatrice napoletana, si stava sparlanso della presunta figlia segreta di Salvador Dalì, Pilar Abel Martinez.

La signora è stata accolta dagli applausi del pubblico dopo l’introduzione di Carmelita. Tra gli ospiti In studio c’era Cecchi Paone. Lui pensava che il microfono fosse spento, ma invece non lo era affatto: “Quanto è brutta”. Il commento di cattivissimo gusto, è stato sentito da tutti. Non ha fatto una bella figura…