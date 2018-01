Ed Sheeran pensa al ritiro, la notizia choc

Il cantante britannicoha dichiarato, durante un’intervista rilasciata al ‘‘, di esserenel momento in cui diverrà padre.

Una dichiarazione scioccante che ha lasciato basiti i fan che, solo qualche ora prima, stavano festeggiando l’intenzione del cantante inglese di sposarsi con la sua fidanzata, Cherry Seaborn.

“Nel momento stesso in cui avrò dei figli, le mie ambizioni musicali si ridurranno a zero” ha dichiarato Ed Sheeran durante l’intervista. “Penserò: ‘Non me ne importa più davvero nulla di cantare se ho un’altra vita di cui prendermi cura’. Credo che questo sia totalmente comprensibile, quando metti al mondo un figlio la più grande ambizione che puoi avere è quella di essere un buon padre, fare il padre a tempo pieno“.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a James Ingham, Ed ha ammesso che il suo interesse nei confronti della musica stava già scemando da tempo. “A essere onesti, la mia ambizione è già in calo, perché ho ottenuto molto di più di quello che avrei mai immaginato“.

Ma c’è una cosa che ancora Ed non ha realizzato. “Ho solo il piccolo e stupido desiderio di scrivere una canzone country che diventi prima in classifica nelle radio americane. So che non è come suonare allo stadio di Wembley, ma è l’unico altro obiettivo che so darmi”.

Ricordiamo che, comunque, Ed Sheeran compirà 27 anni il prossimo 17 Febbraio, e ha dichiarato di non avere intenzione di fare un figlio prima dei 30 anni; i suoi fan possono quindi stare tranquilli per ancora qualche anno.

Mario Barba