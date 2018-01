Alla fine si è ucciso anche lui. Dopo aver ammazzato la moglie e ferito alcuni passanti si è suicidato con un colpo di fucile alla testa il marito folle di Caserta.

Ha freddato la consorte al culmine di una litigio, poi si è affacciato al balcone e ha sparato in strada con un fucile, ferendo diverse persone.

Poi si è barricato in casa ma alla fine, dopo il tentativo dei Carabineri di trattare la resa, si ucciso. Il tutto è avvenuto a Bellona, vicino a Caserta. L’uomo, Davide Mango, è una ex guardia giurata di 48 anni, sostenitore di Forza Nuova (come testimoniato da alcune foto riprese dai suoi social) ed attualmente disoccupato: dopo aver gridato di aver ucciso la moglie, si è affacciato dal balcone della sua casa ed ha iniziato a sparare sulla gente verso la strada. Avrebbe puntato l’arma anche contro la figlia di 14 anni, che però è riuscita ad andare via e sfuggire al massacro.