“Ho visto sguardi friccicarelli”: è già ora dei primi flirt tra i naufraghi de “L’isola dei Famosi”?

La nuova edizione de, condotta saldamente da Alessia Marcuzzi, non ha fatto ancora in tempo ad iniziare che già fa registrare i primi, presunti, bollori da parte dei concorrenti che sono sbarcati in

La prima puntata del longevo e famoso reality show andrà in onda su Canale 5 nella serata del 22 gennaio. Ad attirare l’attenzione, accendendo la curiosità dei telespettatori, è stata la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”, la bella Alessia ha parlato di strani movimenti tra i naufraghi che avrebbe notato già al momento degli incontri precedenti allo sbarco.

Alessia Marcuzzi ha cercato di rispondere alla padrona di casa senza però svelare le possibili sorprese. “Sì, io ho visto degli sguardi un po’ friccicarelli…”, ha detto la conduttrice, che non è caduta nel tranello verbale ordito dalla collega che ha fatto accenno a due naufraghi singles. Silvia Toffanin non si è arresa e ha fatto esplicitamente i nomi di Francesco Monte– freschissimo ex di Cecilia Rodriguez, che lo lasciò durante la diretta tv di una puntata del GF Vip- e la cantante Bianca Atzei, ex del campione Max Biaggi.

Ancora una volta, la Marcuzzi ha incassato senza sbilanciarsi, ed anzi ha rincarato la dose facendo la menzione di Paola Di Benedetto e Marco Ferri. Tra i due la conduttrice avrebbe intercettato degli sguardi. Inoltre, la conduttrice dell’isola ha svelato un retroscena imperdibile per tutti i followers più appassionati del reality.

L’inviato Stefano De Martino è stato mandato nell’albergo dove i naufraghi hanno alloggiato prima della partenza. Per la prima volta da quando il programma va in onda, i naufraghi sono stati ripresi in gran segreto dal De Martino che è stato dotato di una telecamera opportunamente nascosta: è in quei momenti, infatti, che nascono i primi legami che poi magari si andranno a concretizzare nel corso dell’avventura.

Maria Mento