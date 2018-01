Auto si ribalta e prende fuoco, due bimbe sono incastrate fra le lamiere: salvate da un carabiniere

domenica a, nella località Le Castella, su viale J.F. Kennedy. Verso le ore 20.45 un terribile incidente ha coinvolto un’auto nella zona al confine con Velletri.: l’auto è finita fuori strada perché ha sbattuto contro un palo della luce, quindi si è cappottata ed ha

Un incidente davvero terrificante in conseguenza al quale potremmo aver avuto un bilancio tragico. Ma fortunatamente in quel momento c’era un carabiniere libero dal servizio, della stazione di Ariccia, che stava passando in auto. Ha visto lo schianto, e si è fermato per dare una mano a spegnere il fuoco. Quindi ha aiutato ad estrarre dalle lamiere i genitori, le due bambine e la donna che era incinta.

La donna, in stato di gravidanza è ricoverata all’ospedale di Latina, e purtroppo a causa del trauma ha perso il bambino. Il marito e le due ragazzine a Velletri. Le bimbe hanno 3 e 5 anni, sono state portate al Bambin Gesù. Sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita. Decisivo, senza alcun dubbio, il pronto intervento del carabiniere che non ha esitato a gettarsi fra le lamiere per salvare le persone intrappolate a bordo dell’auto.

Intanto sul luogo dello schianto sono giunti anche i carabinieri della zona, assieme ai vigili del fuoco del Comando di Latina e Velletri.

R.M.