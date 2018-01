Ha le zampe anteriori spezzate, ma questo vitellino fa qualcosa che sbalordisce tutti – VIDEO

Recentemente è apparso unsul web che mostra unprivo delle zampe anteriori mentre percorre le vie di un villaggio reggendosi solamente su quelle posteriori. Nel video è possibile notare le difficoltà dell’animale che non riesce a trovare un perfetto equilibrio e barcolla rischiando di cadere da un momento all’altro. Ma se il video in questione ha attirato gli utenti di mezzo mondo per via dell’insolita condizione dell’animale, quello che lo ha reso “” è l’atteggiamento di menefreghismo che gli abitanti del villaggio mostrano nei confronti dello sfortunato vitellino.

Nel breve filmato si vede un uomo a dorso nudo che osserva la povera bestia arrancare verso di lui. Il coraggioso vitellino arriva in prossimità dell’uomo e barcollando gli finisce addosso scatenando la reazione infastidita di quest’ultimo che, incurante della sua sofferenza, lo spinge in avanti facendolo continuare nella sua peregrinazione senza meta. Molti gli utenti che hanno commentato la commovente scena esprimendo la propria empatia per il vitellino e condannando l’atteggiamento degli abitanti del villaggio che ignorano la condizione dell’animale e quello di chi ha filmato le sofferenze del vitellino. Una donna, ad esempio, intenerita dalle condizioni del vitellino, ha commentato: “Sono letteralmente sconvolta, nessuno l’aiuta? Viviamo in un mondo crudele”.