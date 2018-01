Schianto sulla statale nel pomeriggio: un morto e due feriti

Sulla statale 640 un uomo a bordo di una 206 è deceduto in uno schianto fatale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla bretella che collega la strada statale 640 con il bivio per Favara e Aragona in Sicilia.

È morto Michele Palumbo di anni 68. L’uomo era in pensione e ultimamente si stava dedicando all’agricoltura. Purtroppo la vittima è finita fuori dalla macchina e nonostante l’arrivo dei soccorsi immediato per lui non c’è stato nulla da fare. Le due donne che erano insieme a Palumbo di 42 e 46 anni sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale ad Agrigento.

Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire la dinamica, ma pare che dopo una curva la 206 abbia iniziato a sbandare e sia uscita di strada.