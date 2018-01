Uomini e la prostata: come prevenire la catastrofe

Uomini e la prostata. E’ sempre un dramma da scongiurare. Stiamo per parlarvi di una delle patologie che colpiscono di più il sesso maschile: l’ingrossamento della prostata, noto anche come ipertrofia o iperplasia prostatica benigna)

Le prime difficoltà arrivano dopo i 50 anni e questo può causare parecchi problemi, dalla difficoltà nella minzione alla ritenzione urinaria. Il flusso, alterandosi, può provocare dolore anche durante l’eiaculazione. Una corretta valutazione della situazione non si limita solo alle dimensioni.

“Bisogna tener conto non solo della volumetria ma anche del quadro minzionale dinamico del paziente – spiega a humanitassalute.it il professor Alberto Saita, urologo di Humanitas -. A tale scopo sono utili esami come l’uroflussometria e l’ecografia per lo studio del residuo minzionale”. Il trattamento, spiega il dottor Saita, ha come scopo anche il contenimento della crescita della ghiandola: “I farmaci efficaci sono la finasteride e la dutasteride che agiscono sul sistema ormonale a livello prostatico inibendo la trasformazione del testosterone in diidrotestosterone”. C’è un possibile effetto collaterale: un calo della libido e una riduzione dell’erezione”.