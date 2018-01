Terribile incidente sulla statale: tre vetture coinvolte, scena da brividi

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte. Questa mattina, poco dopo le 8,, nei pressi di Bazzano. Lo scontro è avvenuto nella zona dove sono presenti diversi centri commerciali.

Le vetture coinvolte nell’incidente sono una Opel Astra station wagon e un furgone di colore bianco, che si è ribaltato finendo la sua corsa contro un albero situato sul ciglio della strada. Lo schianto ha coinvolto anche una terza macchina, che era guidata da una donna. I conducenti delle due vetture sono rimasti fortunatamente illesi. L’autista del furgone è quello che ha avuto la peggio ed è stato trasportato all’ospedale San Salvatore per gli accertamenti del caso.

Le forze dell’ordine che si sono recate sul luogo dell’incidente stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica che ha portato allo scontro tra le vetture e il furgone. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’Opel Astra stesse procedendo in direzione San Gregorio subito dietro l’altra vettura. Per cause ancora da chiarire, l’Astra ha tamponato la macchina che la precedeva, finendo poi per invadere l’altra corsia dove stava sopraggiungendo il furgone bianco. L’impatto è stato inevitabile. L’incidente ha causato grossi rallentamenti nella circolazione stradale.