Tragedia nel mondo dei Teletubbies, muore Tinky Winky

Che foste dei bambini incantati dai colori e dalle gestualità amichevoli dei suoi protagonisti sempre sorridenti e pronti a salutare un sole bambino, o che foste già cresciuti ed abbiate sempre pensato che quello spettacolo avrebbe avuto un influenza deleteria sul QI di vostro figlio o di vostro fratello non potete negare che isono stati un fenomeno culturale di una certa rilevanza a cavallo tra gli anni ’90 e 2000.

Oggi in quel mondo fatato si piange la scomparsa di uno dei suoi protagonisti: l’attore Simon Shelton Barnes che ha interpretato l’amatissimo Tinky Winky è morto di ipotermia a 52 anni, dopo essere collassato per strada. Ad annunciarlo con grande rammarico è stato John Simmit co-protagonista della serie cult nel ruolo di Dipsy. Simmit ha pubblicato una foto del cast al completo ed ha aggiunto un commento che manifesta tutto il suo cordoglio per la scomparsa dell’amico: “ Che settimana! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky: ricordando i tanti bei momenti. Un sacco di messaggi tra il cast e la troupe, quando siamo diventati un gruppo compatto in sei anni di vita sul set, gli daremo un saluto appropriato tra un paio di settimane”. Barnes lascia una moglie, l’attrice Emma Roberts, e tre figli.