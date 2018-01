Morte di Ciro, 16 anni: gettato giù dal treno o solo un incidente? Le ultime foto, qualcuno lo seguiva

si tinge sempre più diIl ragazzo di 16 anni trovato morto sulle rotaie a Casoria è: su questo, dopo l’analisi del medico legale, non ci sono dubbi. Le ferite sono compatibili con la morte cadendo dal convoglio che da Napoli andava verso Casoria, la stazione dove sarebbe dovuto scendere alle 21.35 e dove lo attendeva il padre.

Ora le ipotesi sono due: Ciro potrebbe essere morto per un tragico incidente, cercando di salire sul treno a porte chiuse – forse, si ipotizza, perché timoroso di essere rimproverato se avesse perso il convoglio – e quindi potrebbe essere caduto senza che nessuno se ne accorgesse.

Oppure, il ragazzino potrebbe essere stato gettato deliberatamente dal treno da qualcuno. In questo caso, da chi? Potrebbero dare una risposta le ultime immagini della telecamera che ritraggono il 16enne uscire dalla metro.

E la testimonianza della sua ragazza, che vive a Napoli e che Ciro era andato appunto a trovare, che avrebbe visto il giovane seguito in Via Toledo da 5 ragazzi. Ragazzi, racconta la giovane, con ‘brutte facce’ forse ‘armati di coltello’. Un branco potrebbe aver inseguito il 16enne, forse per rapinarlo? Oppure è una falsa pista? La Procura propende per la tesi dell’incidente, in attesa di recuperare le informazioni contenute sul cellulare semi distrutto dello sfortunato 16enne, trovato nel suo taschino.

