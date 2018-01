Muore il suo migliore amico (felino) Simon, le regalano un nuovo gattino: la reazione della bimba è virale

I figli sono la gioia più grande che un genitore possa provare. Si ok è una frase fatta, perché i bambini non sono sempre adorabili e ci sono momenti in cuivi renderanno la giornata impossibile, ma poi ci sono quei momenti in cui un’espressione disul loro viso, una reazione disincera un pianto di commozione vi ripagherà da tutti i momenti di tensione e difficoltà provati precedentemente facendovi ricordare il dono che essi rappresentano nella vostra vita.

Tutto questo processo emozionale è ciò che ha vissuto la mamma di una bambina americana quando ha deciso di farle un regalo tanto atteso, quanto inaspettato. La mamma voleva renderla felice dopo che la piccola aveva perso il suo migliore amico, un gatto di nome Simon, ed era sicura che la figlia si sarebbe commossa ed ha cominciato a filmarla sin da quando, di ritorno da scuola, la bambina è entrata nella sua stanza ed ha trovato una cesta che prima non c’era. La piccola, circospetta, rallenta il passo, toglie una spallina dello zaino e si avvicina con timore (probabilmente di aver capito male e di ricevere una delusione) a quell’oggetto estraneo che è comparso nella sua camera.

Giunta in prossimità della cesta la bimba vede un gattino, si gira di colpo verso la madre e comincia a piangere. A questo punto la piccola prende la palla di pelo dalla cesta e l’abbraccia con le lacrime di gioia che le bagnano le guance. Per un solo istante si blocca e chiede alla mamma: “Posso tenerlo?”, la donna risponde “Si, sei contenta?” e la biondissima bimba risponde singhiozzando: “Si , mamma, lo sono”. Nessuno, dopo aver visto una simile dolcezza, potrebbe non commuoversi ed essere felice per la piccola.