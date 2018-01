Fa ancora scandalo, in topless a 59 anni: riconoscete questa celebrità?

Madonna, incontrastata regina del pop da più di 30 anni,in un’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram.

La cantante, che oggi ha 59 anni, stringe al petto una borsa di Louis Vuitton che a malapena riesce a coprire la sua “generosità”.

Madonna, che è mamma di sei figli, ha anche aggiunto l’hashtag “senza amici” alla foto.

“Ancora sbavando su una borsetta @louisvuitton #nofriends #lisbonisfar #werktodo #whatwedoforlove””, ha scritto la pop star come didascalia all’immagine.

La celebre cantante ha scarabocchiato anche i suoi capezzoli nello scatto per conformarsi al divieto di Instagram di mostrare capezzoli femminili.

Ma un buon numero di fan non è rimasto affatto impressionato dall’immagine. Almeno non positivamente.

Un utente ha commentato: “Non pensare che i tuoi figli sarebbero orgogliosi di aver pubblicato questo genere di cose”, mentre un altro follower le ha chiesto: “Cosa è successo alla tua faccia?”.

Madonna ha pubblicato un’immagine simile – presumibilmente scattata nello stesso periodo – lo scorso mese di novembre per celebrare il Ringraziamento, usando come didascalia “I ringraziamenti”.

Ma i fan hanno rapidamente marchiato la sua come una “ricerca dell’attenzione” per aver pubblicato una foto in una veste così succinta, per giunta in una festa nazionale.

All’inizio di questa settimana, Madonna ha caricato un certo numero di foto della figlia adottiva Mercy James per festeggiare il suo compleanno.