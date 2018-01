Completamente nuda fa un bagno nella fontana di piazza Navona, denunciata

Si è tolta, uno dopo l’altro, tutti i vestiti rimanendo completamente nuda, per poi immergersi nella fondata dei Quattro Fiumi. E’ l’episodio sconcertante e, senza apparente motivazione, avvenuto nella giornata di ieri in piazza Navona, nella Capitale, che ha per protagonista una donna originaria di Siena (ma senza fissa dimora) di 33 anni, ripresa mentre, senza alcun vestito indosso, si faceva un bagno nella famosa fontana davanti

a centinaia di turisti attoniti. Alcuni di loro hanno però imbracciato lo smartphone riprendendo la surreale scena ed il filmato, postato sui social network, è divenuto virale in poche ore, condiviso su migliaia di bacheche. Senza alcuna vergogna, la 33enne si è tolta tutti i vestiti, incurante delle tante persone intorno a lei, entrando poi nell’acqua del monumento per fare una breve nuotata: qualcuni ha però avvisato il 112: la ‘festa’ è durata poco perchè intorno alle 17 sono intervenuti i Carabinieri della stazione di piazza Farnese che hanno fermato la donna e, dopo averla aiutata a rivestirsi, l’hanno condotta in caserma dove è stata denunciata per atti osceni.

Daniele Orlandi