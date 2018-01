La quiete dopo la tempesta: una famosa coppia ritrova l’amore

Nessuna rottura, ma solo. Possono tirare un sospiro di sollievo i fan di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, da tempo legati sentimentalmente.

Negli ultimi tempi, infatti, si era fatta sempre più insistente la voce di una separazione definitiva della coppia, dopo la nota diffusa dagli stessi interessati nello scorso mese di luglio in cui si parlava di un “periodo difficile”. A mettere a tacere queste indiscrezioni è lo stesso cantante napoletano, che in un’intervista al programma “Verissimo” (che andrà in onda domani, ndr) spiega nel dettaglio cosa è accaduto tra lui e la sua compagna.

“E’ vero, abbiamo avuto un periodo no, ma ormai è acqua passata. Lei è sempre stata una compagna ideale”, racconta D’Alessio.

“In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna – rivela la storica voce partenopea – siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti”.

Una crisi che c’è stata, quindi, ma che ora può dirsi superata. “La verità – conclude D’Alessio – è che a volte stare un pò distanti fa bene”.