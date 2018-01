Nutella con maxi sconto: al supermercato parte la rissa – VIDEO

Che la, crema di nocciole spalmabile della, fosse una specialità prelibata nessuno aveva dubbi, ma che per accaparrarsi l’ultimo barattolo della prelibatezza nostrana ci fosse gente disposta a prendersi a pugni in faccia, nessuno lo avrebbe nemmeno ipotizzato. Per quanto paradossale possa sembrare la Nutella è stata in grado di generare risse in Francia: nella giornata di ieri, infatti, la catena di supermercati transalpinaha messo uno sconto del 70% sul barattolo grande della crema spalmabile della Ferrero ed i francesi sono letteralmente impazziti per accaparrarsene una confezione.

In alcuni video girati da clienti del supermercato scandalizzati, si vedono persone che litigano furiosamente per chi dovesse prendere i preziosi barattoli ed in alcuni casi anche clienti che arrivano all’uso della violenza fisica pur di avere la meglio. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali ci sono stati persino store in cui è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Un caos simile non si vedeva dai tempi dei Balck Friday americani in cui le catene di elettronica svendevano i pannelli televisivi e elettrodomestici assortiti. Se in quei casi, per quanto rimanga deprecabile un simile comportamento, la violenza poteva essere motivata dal costo elevato dei prodotti in periodi differenti dell’anno, in questo caso le persone litigavano per pochi euro, il che rende ancora più assurda la situazione.