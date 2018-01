Scatta un selfie mentre arriva il treno, travolto sui binari

Rischiare la vita per un selfie ‘acchiappa’ like. E’ l’assurdo motivo alla base del pericoloso gesto di un ragazzo che, seppur con terribili conseguenze, per pura fortuna non si è trasformato in dramma. La vicenda è avvenuta a Hyderabad, in India dove la scorsa domenica Shiva Kumar ha pensato bene di attendere un treno in arrivo posizionandosi accanto ai binari, per filmare tutto con la fotocamera dello smartphone a mo’ di selfie; il problema è che il giiovane non ha preso bene le misure, allungando il braccio verso il convoglio in attesa del suo arrivo, per essere ‘sfiorato’ dal treno. Qualcosa però non è andato per il verso giusto: nonostante le ripetute segnalazioni del macchinista e gli avvertimenti dei suoi amici, Shiva non si è spostato dalla sua posizione, accennando anche un sorriso ‘fotografico’ e rispondendo, ‘un minuto’.

Ma un secondo dopo la locomotiva del treno lo ha travolto in pieno scaravendantolo a terra. Incredibilmente il ragazzo è sopravvissuto, riportando però gravi lesioni alla mano destra, al petto e alla testa. Si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni stabili e, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita. L’ispettore della polizia ferroviaria che sta indagando sul caso ha così commentato, parlando con i giornnalisti di The Indian Express, l’assurdo gesto del giovane: “Non si rendeva conto del pericolo in cui si trovava ed ha ignorato la furiosa tromba del macchinista che cercava di metterlo in guardia”.

Danierle Orlandi