Uccise due donne e rapì una bimba, killer ottiene sconto di pena dopo una lamentela particolare…

Il nomade era stato detenuto a Vicenza ed a Rovigo, in entrambi i casi in una cella che non rispettava gli standard minimi perché era ‘troppo piccola’. Dopo questa sua lamentela, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha concesso all’uomo lo sconto di 57 giorni di pena.

Il detenuto si chiama Thomas Moretti, 40 anni, originario di Bassano, nomade, condannato a venti anni di carcere per avere ucciso nel 2000 la sua fidanzata e la suocera e per aver rapito una bimba di due mesi, al Albettone, Vicenza.

Inoltre l’uomo, che ha un notevole curriculum criminale, ha anche ricevuto una condanna aggiuntiva di otto anni per rapina, per furto e per resistenza a pubblico ufficiale.

Ma c’è di più: secondo il nomade quello sconto di pena non è sufficiente. Ecco perché il 40enne ha presentato ricorso in Cassazione la quale, ritenendolo un reclamo, l’ha trasmesso a Firenze dove dovrà essere discusso.

