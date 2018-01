Daniele Bossari ha un cuore d’oro: ecco come ha speso i soldi vinti all’ultimo GFVip

Daniele Bossari è stato l’unico concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip ad aver vinto il programma convincendo anche tutti i telespettatori. Il conduttore televisivo, lontano dalle scene ormai da molti anni, si è lasciato andare alle confessioni più intime che lo hanno portato ad ammettere i suoi passati problemi con l’alcol e, soprattutto, a parlare del grande amore che lo lega stabilmente a Filippa Lagerback.

Grazie proprio al GFVip Daniele Bossari è tornato in televisione e adesso veste i panni di opinionista del reality “L’isola dei Famosi”. A lui è andato il montepremi finale di ben 100mila euro spettante al vincitore del programma. Ma Daniele Bossari come ha deciso di spendere questi soldi? La proposta di matrimonio fatta a Filippa Lagerback in diretta televisiva sarà una delle cose che gli permetteranno di investire il denaro vinto.

È però il caso di dire che Daniele Bossari ha un cuore d’oro. Parte del montepremi sarà destinato alle spese che comporterà il suo matrimonio, mentre un’altra parte servirà per compiere dei lavori di ristrutturazione nella casa in cui il conduttore vive con figlia a compagna. Tutto qui? Assolutamente no, perché metà della somma vinta al Grande Fratello sarà devoluta in beneficienza.

50mila euro andranno alla Onlus Cbm, un’associazione che sostiene i bambini disabili. Un gesto che mostra la nobiltà d’animo di Daniele Bossari, e che soprattutto ci mostra un uomo dai desideri normali (l’uomo che vuole investire sulla sua casa e sul suo matrimonio) che sicuramente viene prima rispetto all’uomo di spettacolo. A riportare la notizia di come Daniele Bossari spenderà la sua vincita è stato il settimanale “Nuovo”.

Maria Mento