Il presentatore è sotto choc: davanti a lui in diretta, uno spettacolo piccante – VIDEO

Ha decisamente lasciato pubblico e presentatore a bocca aperta l’ex pornostar Elena Berkova, senza inibizioni nel mostrarsi in topless nel bel mezzo di una trasmissione televisiva. E’ accaduto in un programma tv russo chiamato “Money or Shame” (Denaro o miseria) , al quale la 32enne stava partecipando, impegnata in un quiz erotico. Ma a quanto pare Elena ha pensato bene di rendere il tutto un po’ più ‘piccante’. E così mentre stava chiacchierando con il presentatore Uncle Vitya l’attrice si è prima lasciata andare ad alcuni consigli a luci rosse, spiegando le differenze tra la posizione 69 e la 60 e rivelando di avere un feticcio per i piedi. Ne è seguito un quiz che prevedeva di togliersi, ogni volta che il presentatore indovinava una domanda, un vestito.

Senza filtri l’ex pornostar a un certo punto ha chiesto al conduttore di mezza età se voleva che mostrasse il seno; Uncle Vitya ha reagito sostenendo che stesse bluffando ma a quel punto Elena si è aperta il vestito mostrando le sue ‘grazie’ al presentatore e al pubblico, tutti esterrefatti per il suo improvviso gesto. Il programma prevede che l’ospite che più si espone mettendosi in imbarazzo vinca un premio ma l’attrice non pareva per nulla imbarazzata, a differenza del presentatore che non sapeva più cosa dire.

Daniele Orlandi