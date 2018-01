Londra, incidente d’auto spezza tre giovani vite: ci sono nome e foto di una delle vittime

Un, avvenuto nella serata di venerdì a, ha spezzato la vita di tre ragazzi di soli sedici anni. Della tragedia vi abbiamo già dato i primi ragguagli in un precedente pezzo (qui il link ). Adesso,

Si tratta di Harry Rice, 16 anni, il quale si stava recando ad una festa di compleanno in compagnia di altri due amici che sono rimasti uccisi praticamente all’istante insieme a lui. I tre sono stati colpiti da un veicolo, un’Audi nera, guidata da un ventottenne che è rimasto ferito nell’impatto. Il tutto è accaduto nei pressi di una fermata dell’autobus nelle zone di Hayes (sobborgo occidentale di Londra) ed i ragazzi dovevano recarsi in un posto che si trova a soli 900 metri dal luogo dell’incidente.

Non si sa ancora con certezza quale sia stata la dinamica dell’incidente e per questo motivo Jane Shaw, detective della Serious Collision Investigation Unit, ha chiesto esplicitamente aiuto a chiunque abbia visto qualcosa: “Queste sono circostanze orribili che hanno portato tre giovani a perdere la vita; Ho bisogno che qualcuno che abbia visto cosa sia successo contatti immediatamente la polizia. Avete visto questa Audi prima della collisione, o nei momenti che l’hanno preceduta? Vi esorto a parlare con noi per aiutarci nelle nostre indagini.”. Il numero da contattare è lo 0208 991 9555, facendo riferimento al 7843 del 26 gennaio.

Intanto, amici e parenti della vittima stanno ricordando il giovane Harry Rice e lo stanno facendo ognuno a modo suo. I famigliari e gli amici hanno portato omaggi floreali sul posto in cui è avvenuta la tragedia. La madre e la sorella del ragazzo hanno cambiato le loro immagini del profilo su Facebook e hanno postato una foto in cui Harry Rice appare in tutta la gioiosità tipica della sua età di ragazzo spensierato: un ragazzo che aveva tutta la vita ancora da vivere e che invece è ritornato alla terra troppo presto.

