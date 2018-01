Maxi tamponamento in autostrada: 1 morto e 29 feriti

Massacro sulla A26, l’autostrada che da Gravellona Toce porta a Genova. Il bilancio di giornata è di un morto e 29 feriti. Un maxi tamponamento ha coinvolto 40 veicoli. Il ragazzo che è deceduto è Josuè Emanuele Martinez Mencu, nato a Legnano e residente a Cerro Maggiore. Il giovane avrebbe compiuto 20 anni tra due giorni. Stava viaggiando su una Ford Fiesta che si è schiantata contro un mezzo pesante. I due feriti molto gravi viaggiavano con lui.

Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire la tragedia e tra le ipotesi più accreditate c’è la perdita di gasolio da parte di un camion. Il mezzo pesante, dopo il rifornimento all’autogrill del Turchino, non avrebbe avuto il tappo chiuso in maniera adeguata e avrebbe perso il carburante per strada, provocando lo slittamento delle vetture. La pioggia, mista al gasolio, avrebbe creato una patina scivolosa che ha fatto schiantare i mezzi che sopraggiungevano.

Tra le auto in coda c’era anche Miss Italia,

Rachele Arlanch. “Avremmo potuto essere coinvolti nell’incidente anche noi se non fosse stato per un amico che non ha sentito la sveglia e ci ha fatto ritardare la partenza! Per pochi minuti siamo scampati alla tragedia”, racconta la vincitrice dell’ultima edizione del concorso di bellezza.