Tragedia in Sicilia. Protagonisti dell’incidente fatale, un pensionato di Alimena , che è rimasto ferito e un motociclista di Gela di 36 anni di Licata che ha perso la vita.Il 36enne è stato soccorso e condotto all’ospedale San Giacomo d’altopasso di Licata.In un secondo momento, è stato quindi trasferito a Caltanissetta è stato operato d’urgenza, ma non c’è stato nulla da fare.. Anche il pensionato è stato trasportato al nosocomio, ma non sarebbero in pericolo di vita .A causa dello scontro, il mezzo si è anche incendiato. La polizia stradale sta indagando sull’accaduto.