“Mio padre mi sodomizzava. E mio fratello è anche peggio…”: le accuse del fratello di un famoso

L’attore statunitenseè finito dentro ad unche sembra non voler aver fine. Da quando sono state rese pubbliche le(accuse che lo vedrebbero impersonaredell’abominevole storia), l’attore ha ricevuto numerose porte in faccia nell’ambito del suo lavoro. Adessoche non lascerebbe alcun dubbio sulla direzione da seguire nell’interpretazione della questione.

Randy Spacey non ha avuto parole buone per il fratello Kevin. Tutt’altro. Intervistato da “The Sun”, l’uomo oggi 62enne non ha avuto remore a parlare del suo rapporto difficile con il padre e di quello che secondo lui è diventato il fratello. Randy Spacey ha scritto un libro intitolato “A Moment in Time: Living In The Shadows” in cui parla del padre Thomas Spacey.

Thomas Spacey era un uomo abominevole ed avrebbe abusato del figlio Randy, ignorando totalmente Kevin Spacey. Ecco le parole di Randy Spacey a riguardo: “Mi ha violentato più di 50 volte. Mi ha picchiato, frustato e ha abusato emotivamente di me dai 6 ai 14 anni, quando ha iniziato a violentarmi. Mi spingeva contro il muro e mi sodomizzava 2 o 3 volte a settimana”.

Sul fratello le parole di Randy sono altrettanto dure, e soprattutto insinuano dei dubbi che potrebbero rafforzare i comportamenti che i colleghi del mondo dello spettacolo gli hanno attribuito: “Ho cercato di proteggerlo per tutta la mia vita ma è stato tutto inutile. Lui è peggio di nostro padre Thomas. Credevo di averlo salvato da papà, ma quando ho sentito di tutte quelle accuse ho iniziato a domandarmi se non fosse stato violentato anche lui da piccolo. Non me ne ha mai parlato però”.

Nonostante la brutalità di ciò che Randy Sapcey ha subito dal padre, che militava anche nel partito nazista, l’uomo ha infine teso una mano nei confronti del fratello Kevin Spacey: “So che Kevin è entrato in una clinica per disintossicarsi dal sesso. Be’, è nel posto sbagliato secondo me. La cosa è molto più seria di così. Io lo posso aiutare e la mia porta è sempre aperta per lui”.

Maria Mento