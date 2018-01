Terribile incidente in galleria: l’auto si schianta, muore un bimbo di soli 4 anni 

, paese in provincia di Brescia. Un bambino di soli 4 anni è deceduto dopo che l’auto sulla quale viaggiava assieme al padre ed alla sua compagna di 20 anni si è schiantata in galleria.L’incidente è avvenuto nella notte attorno alle 3.30, l’auto è uscita di strada appena è entrata nella

Il padre di 30 anni, residente a Provaglio Valsabbia, avrebbe perso il controllo dell’auto, o forse sono altre le cause dell’incidente che comunque non ha lasciato scampo al bambino di quattro anni. Il piccolo infatti era gravemente ferito ma è morto subito dopo essere stato portato al pronto soccorso.

Il 30enne sarebbe rimasto praticamente illeso mentre la sua compagna è rimasta ferita ed è grave ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. Subito dopo l’incidente sono giunte sul posto ambulanze, vigili del fuoco, automatica e la polizia stradale. Il piccolo è stato portato di corsa al Civile ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Da chiarire ora le cause dello schianto, se si sia trattato di un colpo di sonno o di altri motivi alla base di questo terribile incidente.

R.M.