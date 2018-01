“Al Bano ti ama?”, “Dovete chiederlo a lui”: botta e risposta a “Domenica live”

La decisione molto discussa di, cioè quella diper preservare la tranquillità dei figli avuti col cantante, è tornata al centro dell’attenzione nella puntata di “” andata in onda nel pomeriggio di ieri 28 gennaio 2018. L’ormai ex compagna dell’artista di Cellino San Marco è stata ospite nel salotto di

Invischiata nella discussione anche un’altra signora della televisione italiana: Rita Dalla Chiesa, indimenticata conduttrice di “Forum”. Proprio Rita Dalla Chiesa aveva in passato sostenuto la decisione presa dalla Lecciso, spiegandone i motivi addirittura in un’intervista. A causare la separazione sarebbe stata sempre l’eterna ex moglie, Romina Power, che prima di Natale avrebbe postato delle foto “equivoche” in cui si mostrava con l’ex marito.

Rita Dalla Chiesa è legata ad Al Bano da un legame di profonda amicizia, nato ancora prima che il cantante si legasse alla Lecciso, e lo ha ricordato la stessa Loredana. Loredana Lecciso ha anche espresso amarezza per la sua condizione di donna vista come la terza incomoda e non come la donna che è stata al fianco di Albano per 18 anni.

“Al Bano ti ama?”. La domanda di Barbara d’Urso è arrivata chiara e forte, così come la risposta della Lecciso: “Questo dovresti chiederlo a lui” . L’intervista che ha visto protagonista la donna ha comunque lasciato uno spiraglio aperto sul futuro di questa ex coppia che ha avuto, da sempre, una storia tormentata.

Ad un’altra domanda di Barbara d’Urso, che le ha chiesto se lei lo ami ancora (“E tu lo ami?”), Loredana Lecciso ha risposto e non ha risposto, dichiarando di avere una grande stima di lui, un grande rispetto, e di provare amore per le sue fragilità. Al Bano è un uomo di grandi principi, di grande chiarezza e di grandi decisioni.

Un uomo che quando percorre una strada lo fa con decisione. Questo è stato il ritratto lusinghiero di Al Bano tratteggiato dalle parole di Loredana Lecciso, che lo ha anche elogiato come padre. Loredana Lecciso ha anche dichiarato che presto tornerà a Cellino San Marco.

Maria Mento