In coma dopo lo schianto: muore giovane mamma

Oggi alle 13, il cuore della bella e giovane mamma Barbara Desogus ha smesso di battere. E’ morta dunque la 37enne finita in coma, dopo lo schianto stradale accaduto lunedi scorso sulla statale 131 a Monastir, in cui sono rimasti feriti il marito e il figlio della donna che ha solo 15 mesi.

I dottori, hanno tentato di salvarla con qualsiasi mezzo, ma purtroppo nel primo pomeriggio di oggi si è spenta. Il figlio è ancora al nosocomio pediatrico Brotzu in gravi condizioni di salute

L’INCIDENTE

Il tragico sinistro stradale, è accaduto verso le 17 di lunedi. La famiglia, stava viaggiando sulla Opel Zafira e per cause che gli inquirenti stanno tentando di ricostruire, la vettura è finita contro il guardrail.