Isola dei Famosi 2018, il primo flirt (con vendetta) è servito: bacio passionale nella notte tra due naufraghi

“Prendo la partecipazione all’Isola come un percorso, per riflettere su quello che è successo. Non vado là per cercare l’amore”, aveva dichiarato Francesco Monte – ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ed ex di Cecilia Rodriguez – prima di partire per ‘L’Isola dei Famosi’.

Ma nonostante non lo cercasse, dopo appena cinque giorni parrebbe averlo trovato (o giù di lì): l’ex tronista è il protagonista del primo flirt dell’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Dopo nemmeno una settimana, Monte avrebbe trovato nella modella vicentina Paola Di Benedetto (ex madre natura di ‘Ciao Darwin’) la figura per rimpiazzare nel proprio cuore la sorella di Belen ed è così giunto il primo bacio: un bacio lungo e passionale, pizzicato dalle telecamere.

A detta di Monte, non si tratta di sola attrazione fisica (“È una ragazza che mi piace, ci stiamo conoscendo e più la conosco più mi piace non solo fisicamente”, ha dichiarato in confessionale), ma in attesa di vedere quanto ciò sia vero, è certo che la vendetta nei confronti della ex (che lo ha lasciato in diretta tv, durante una puntata del GF Vip) è stata servita. A distanza di tempo, come è giusto che sia, se è vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo.