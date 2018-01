“La terra è piatta e la NASA ci sta mentendo”: la spiegazione dei terrapiattisti cospiranoidi

Questa settimana, la “” ha avuto luogo in, attirando un vero e proprio sciame di persone che credono sinceramente che la Terra sia piatta.

Il fatto allarmante è che questa credenza sta diventando sempre più comune come mostrano i centinaia di video su YouTube. Ed è ancora più preoccupante che, nel 2018, si creda ancora che tutte le missioni spaziali siano false, che la NASA ci ha sempre preso in giro e che i governi di tutto il mondo mentano a riguardo.

Come molti terrapiattisti, Rob Skiba, crede che la Terra sia esattamente come descritta nella Bibbia e che la NASA e i loro cospiratori stiano cercando di nascondere questo fatto.

Anche un famoso ex giocatore di cricke ‘Freddie‘ Flintoff ha rivelato, alla fine dello scorso anno, di essere ossessionato da un podcast chiamato ‘Flat Earthers‘, cominciando ad abbracciare le loro idee.

Flintoff ha detto: “Se sei in elicottero e ti trovi in volo perché la Terra non si vede rotonda? Perché, se sfrecciamo nello spazio, l’acqua rimane ferma? Perché non si muove? Anche quando si spara un laser a circa 25 chilometri di distanza, se il mondo fosse davvero curvo, non si dovrebbe essere in grado di vederlo, invece è possibile.”

Ha affermato addirittura di credere all’idea di una cospirazione globale per nascondere la verità (una cosa a cui i terrapiattisti sono molto affezionati).

Ha detto: “Al centro del mondo si trova il Polo Nord, intorno, all’esterno, c’è il Polo Sud che forma come una grande parete di ghiaccio. Per questo motivo tutti i governi ora hanno basi al Polo Sud.“.

Mario Barba