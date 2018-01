Dopo “Pizza Rat” e “Selfie Rat” arriva il video del topo che si lava: è subito virale- VIDEO

Perù. Arriva dal Sudamerica un video che sta facendo il giro del mondo. Protagonista delle riprese è un topolino che è stato catturato dalla telecamera nel momento in cui si stava letteralmente facendo una doccia, ricordando nelle movenze la doccia di un vero essere umano.

Il topo è stato ripreso mentre, in piedi sulle zampe posteriori, si stava insaponando energicamente con acqua e sapone, dando l’impressione di essere davvero deciso a levarsi di dosso tutto il sudiciume tipico dei ratti selvatici. La bizzarra scena si è svolta “all’interno” di un lavandino.

Jose Correa, 36enne di professione dj, è l’autore del video virale che in soli due giorni ha collezionato ben 37 milioni di visualizzazioni. Jose stava per fare una doccia, nella giornata di sabato, quando ha assistito all’irresistibile scena e l’ha filmata.

“Era proprio come un umano, non ho mai visto niente del genere. È andato avanti per circa 30 secondi, e poi è scappato. Penso che volesse solo darsi una buona ripulita. Mi interessa molto degli animali, quindi ho voluto rispettare la sua privacy. Non avrei mai voluto ferirlo. Appena l’ho filmato l’ho lasciato andare”.

Sono state queste le dichiarazioni del dj che si è dichiarato anche incredulo per come il video sia divenuto virale in un lasso di tempo così risicato. Il ratto che si lava non è il primo a diventare virale, ma segue altri suoi simili che sono divenuti famosi come “Pizza Rat” e come “Selfie Rat”.

