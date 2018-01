Tir si schianta contro un platano: nell’impatto devastata la cabina del camionista- VIDEO

Vicenza. Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa mattina lungo la SP 246, in via Canova Superiore. Ci troviamo a Montecchio Maggiore, in Provincia di Vicenza. L’incidente ha coinvolto un camion con rimorchio che, muovendosi in direzione Vicenza, ha violentemente impattato contro un platano. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi, ma non ci sono ancora dettagli sulla dinamica di svolgimento dei fatti.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Arzignano che si sono occupati di mettere in sicurezza il camion prima della rimozione. Lo spostamento del mezzo incidentato ha fatto sì che la circolazione lungo la strada provinciale sia stata, al momento deviata. Le operazioni sono coordinate dalla Polizia locale che sta operando a Trissino e Montecchio.

Nell’impatto, la cabina di guida del camion è stata letteralmente sfondata. L’autista, purtroppo, versa in condizioni gravissime ed è attualmente ricoverato in ospedale. L’uomo, originario di Casale sul Sile (Treviso), è riuscito ad uscire con le sue gambe dal mezzo incidentato ed è stato aiutato sulle prime da dei passanti e poi dal personale medico del 118.

