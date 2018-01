Senigallia, beve un succo di frutta ma dentro trova una disgustosa sorpresa e si sente male

di Senigallia, che ieri sera ha aperto un succo di frutta per berne un bicchiere ed ha trovato una sorpresa davvero disgustosa.L’uomo ha postato la sua terribile scoperta super condividere la brutta esperienza con tutti i suoi amici virtuali.

Il post, corredato da foto, cita: “Stasera ho aperto un succo di frutta, la confezione appariva integra e la data di scadenza era luglio 2018. Ne ho bevuto un po’ e mi sono accorto che il sapore era disgustoso. Sbircio dentro il brik e noto una cosa che galleggia. Aperto con le forbici, guardate cosa c’era dentro: un mostro! E ora ho anche mal di pancia”.

In effetti la foto non lascia spazio all’immaginazione: si vede galleggiare nel succo del brick una massa informe di non facile identificazione.

Il dipendente ha lamentato di essersi sentito male ed in effetti non è possibile dargli torto: la sua storia ha fatto in poco tempo il giro dei social. Si tratterebbe di un succo di frutta Tropical, probabilmente della marca Nestlè.

Ora il dipendente sta valutando il da farsi, il succo però è stato comprato più di tre mesi fa e l’uomo non ha più lo scontrino: ma certamente farà sentire la sua voce con l’azienda che l’ha venduto.

R.M.