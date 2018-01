“Vuoi l’affitto scontato? Devi farlo con me”. La telecamera lo inchioda

E’ servita la telecamera per smascherare quanto stava tentando di fare questo padrone di casa,per la sua abitazione in cambio di “pagamenti alternativi”. La vicenda giunge da Cardiff, dove un uomo proponeva un affitto mensile di 650 sterline per la sua abitazione, con possibilità di riduzioni

A svelare il piano del padrone di casa è stato un incontro faccia a faccia con l’investigatore in incognito Siân Thomas, il tutto ripreso da una telecamera nascosta.

Le immagini mostrano la coppia che discute l’accordo, con il proprietario che dice esplicitamente di voler venire incontro alle esigenze della giovane.

“Non so se hai sentito parlare di una specie di accordo vantaggioso”, spiega l’uomo, che alla domanda su quante volte vorrebbe sesso in cambio di nessun affitto, risponde: “Una volta alla settimana”.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito di un’indagine sulle sistemazioni scontate per favori sessuali, realizzata dal programma della tv gallese “Ein Byd”, che significa “Il nostro Mondo”.

Dopo l’incontro, il padrone di casa ha chiesto al programma di non trasmettere il filmato e di non farlo passare come un mostro. “Non ho assolutamente intenzione di farlo di nuovo – ha detto via mail – mi vergogno di me stesso”.

La vicenda lascia riflettere anche sui possibili casi simili che potrebbero verificarsi, o già si verificano in Italia.