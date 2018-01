Auto contro un tir: è tragedia

Un terribile incidente, uno schianto tremendoL’uomo, le cui iniziali sono M.H, era di origine pakistana: stando alle prime ricostruzioni, la vettura sulla quale viaggiavaUn impatto devastante, che non ha lasciato alcuno scampo al 71enne.

La tragedia si è verificata nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì. L’uomo si trovava a bordo della sua vettura, una piccola utilitaria, e stava viaggiando lungo la Circonvallazione Est. Praticamente all’altezza di Castelfranco Veneto, a pochi metri dal distributore Esso, l’auto si è schiantata contro un camion.

Ad avere la peggio è stata ovviamente l’utilitaria, che è stata sbalzata su un’aiuola spartitraffico. Il tir ha proseguito la sua corsa per alcuni metri finendo parzialmente fuori strada.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti sul posto per cercare di liberare il 71enne che era rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Insieme ai vigili sono giunti anche i sanitari del 118, nel tentativo disperato di salvare la vita al pakistano. Ma per lui non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate in seguito all’impatto. Il 71enne è praticamente morto sul colpo. Il conducente del camion è rimasto invece illeso.