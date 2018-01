L’infermiera gli dona un rene e poi lo sposa: una love story nata tra le corsie d’ospedale

Una, rispettivamente ex paziente e infermiere, che si sono conosciuti in ospedale in una triste circostanza. Infatti nel 2014– segretario e responsabile amministrativo della comunità ebraica della città –

I due si conobbero, e si innamorarono sempre di più: finché Cinzia, infermiera di dialisi, decise di donargli essa stessa il rene dopo aver scoperto di essere compatibile con lui al 99%.

Ora i due si sono sposati, domenica, con parenti ed amici. Due destini incrociati, quelli di Cinzia e Giacomo, e una storia d’amore che sembra tratta da un film.

“Ricordo il primo giorno che l’ho visto. Percepii subito la sua ansia, preoccupazione, i dubbi. Ci davamo del lei, io ero quella che doveva bucarlo, ricordo di aver pensato ‘speriamo che vada tutto bene per questa persona’…” racconta ora Cinzia ricordano quei giorni bui. “Per molto tempo siamo stati attenti a non far vedere il sentimento che ci univa. Io infermiera e lui paziente”.

Ma alla fine, come sempre, l’amore ha trionfato e qualche anno dopo i due sono convolati a nozze assieme.

