Lutto nel mondo del basket: muore star in un incidente stradale

Lutto nel mondo della NBA. E’ deceduto in uno schianto stradale Rasual Butler. Nel sinistro mortale, si è spenta anche la moglie Leah LaBelle, nella notte in California.

L’atleta, in attività fino al 2016 tra le fila dei San Antonio Spurs, è morto sul colpo nello schianto stradale in California.

Lui aveva solo 38 anni, Butler aveva giocato nei Miami Heat al Draft del 2002, dopodichè aveva cambiato diverse maglie nella lega, giocando per Hornets, Clippers, Bulls, Raptors, Pacers, Wizards e Spurs, a conclusione della sua carriera. Tutto l’ambiente della pallacanestro è sotto choc