In questo paese le case costano solo 1 euro. Il sindaco spiega il perchè

La notizia ha avuto più risonanza all’estero che in Italia, tanto da essere pubblicata anche da testate come il “Sun”.

Nella meravigliosa Sardegna, infatti, è possibile acquistare casa ad un prezzo simbolico: appena un euro per ogni abitazione.

No, non è uno scherzo, ma ciò che accade per davvero ad Ollolai, piccolo paese situato nella catena montuosa della Barbagia. Qui si stanno mettendo in vendita 200 case nel tentativo di ridare vita al villaggio, ormai quasi deserto. Basti pensare che negli ultimi 50 anni la popolazione è passata da 2250 abitanti al migliaio di oggi.

L’area, come noto, è anche una delle meno popolate in Europa. Lo spiega bene il sindaco della città, Efisio Arbau: “Vantiamo origini preistoriche. La mia ‘crociata’ è volta al cercare di salvare le nostre tradizioni uniche, non voglio che cadano nel dimenticatoio. L’orgoglio del nostro passato è la nostra forza, siamo sempre stati tosti e non permetteremo alla nostra città di morire”.

“Il progetto – dice ancora il sindaco – rientra in un’iniziativa della regione finalizzata a promuovere i programmi dei comuni per i beni inutilizzati. Abbiamo iniziato a reperire gli immobili che i cittadini ci offrivano ad un prezzo simbolico e li abbiamo messi in vendita ad un euro”.

Al momento le richieste pervenute al Comune sono già 120.