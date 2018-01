Era un volto noto delle previsioni del tempo tricolore, è morto a 84 anni

Divenuto volto televisivo negli anni ’90 grazie alla collaborazione tra lae la, l’ex colonnello dell’Aeronautica militareè scomparso ieri sera dopo un improvviso malanno. Domenica sera Foglia è stato colpito da un malanno ed è stato portato in ospedale dai familiari. Il quadro clinico è peggiorato costantemente, finché, lunedì sera i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Nato in Abruzzo nel 1993, Foglia si trasferisce in giovanissima età a Ghedi dove prende servizio nella base militare ed entra a far parte del sesto reggimento. Dopo una vita spesa nell’aeronautica l’ex colonnello inizia a collaborare con il centro meteorologico Epson e, dopo l’accordo televisivo con la Mediaset, diventa il volto delle previsioni meteo su Canale 5. L’ex colonnello continua a collaborare con la rete televisiva fino al 2008, anche se nel frattempo viene sostituito in video dal Colonnello Giuliacci (altra figura storica della rete primaria Mediaset).

In pensione da quasi 10 anni, Foglia è morto all’età di 84 anni. Questa sera, alle 20:00, si terrà la veglia funebre e domani, alle ore 15:30, si terranno i funerali nella chiesa principale di Ghedi, sua città d’adozione, in cui non solo ha lavorato per anni ma ha anche costruito una famiglia con la moglie Ester, sposata nel 1965.

F.S.