Caso Regeni, parla il Presidente egiziano: “Ragazzo ucciso per minare i rapporti Italia-Egitto”

Sono già trascorsi due anni dalla tragica morte died ancora il giovane 28enne e la sua famiglia non hanno ottenuto giustizia né risposte.è tornato sulla vicenda e ha espressoin proposito, asserendo che l’omicidio di Giulio Regeni è stato messo in atto da. Senza riuscirci, dal momento che l’intesa italo-egiziana sta continuando sul piano economico grazie alle scoperte realizzate dasul

Abdel Fattah Al Sisi ha rilasciato delle dichiarazioni che appoggiano totalmente la causa della famiglia Regeni e che promettono che verrà fatta luce e giustizia: «Non smetteremo di cercare i criminali che hanno fatto questo. Alla famiglia di Regeni presento ancora un volta le condoglianze del popolo egiziano e le prometto che non abbandoneremo questo caso fino a quando non si troveranno i veri criminali e verranno assicurati alla giustizia in Egitto».

Gilio Regeni è stato ritrovato senza vita, nudo e mutilato, in una zona della strada Cairo-Alessandria. Era il 3 febbraio 2016 ed era scomparso il 25 gennaio dello stesso anno. Il giovane si trovava in Egitto per motivi di studio: stava completando il suo dottorato presso l’Università di Cambridge, e proprio questi suoi studi sono stati additati spesso come causa scatenante del suo omicidio. Quest’anno Giulio Regeni avrebbe compiuto 30 anni.

A due anni di distanza non si conoscono né le motivazioni che hanno portato alla sua morte né i nomi di chi ha effettivamente commesso il suo terribile omicidio, preceduto da orrende torture che sono state svelate dall’autopsia. I presunti depistaggi messi in atto dal Governo egiziano e dai servizi segreti, secondo alcuni i reali colpevole di quanto accaduto, hanno portato allo scoppio di non poche tensioni nei rapporti diplomatici tra Italia ed Egitto.

Maria Mento