Gravissimo incidente in centro città. Una persona è morta in corso Moncalieri a Torino.La donna si chiamava Giuliana Minuto. La donna è stata uccisa da un’auto pirata. Il suo corpo è stato trascinato per parecchi metri sull’asfalto.Il tutto è avvenuto intorno alle 11 del mattino, vicino al civico 18. Nonostante i soccorsi immediati per lei non c’è stato nulla da fare.La donna è morta appena dopo l’arrivo al Cto.