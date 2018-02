Due anni fa era morta la sorella in uno schianto: oggi il tragico gesto di un fratello disperato

Un giovane 19enne si è ucciso nella provincia di Alessandria è suicidato a Ticineto

Il brasiliano si è impiccato a una trave in casa, in via Vittorio Veneto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe lasciato un biglietto in cui ci sarebbero scritti i motivi del gesto: purtroppo due anni fa la sorella era deceduta in uno schianto stradale

I genitori del ragazzo hanno dato per primi l’allarme dopo che il ragazzo non rispondeva al telefono. Arrivati insieme agli inquirenti della Compagnia di Casale Monferrato, i pompieri e gli uomini del 118, hanno trovato il corpo del ragazzo nel salotto. Al momento i genitori del 19enne sono in caserma. E’ stata disposta autopsia sul cadavere del giovane